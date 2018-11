Era il 1977, Iggy Pop e David Bowie erano a Berlino, si drogavano molto e facevano molta musica. Come la #canzonedelgiorno, che finì su The idiot di Iggy Pop. Poi, nel 1983, Bowie la ripescò per il suo Let’s dance. Nile Rodgers, che produceva il disco, era sicuro che il testo parlasse di cocaina: “Così le preparai un arrangiamento ultra pop. Speravo che Bowie avrebbe trovato divertente l’ironia di trattare un argomento tabù con una canzone così leggera”. Gli piacque molto. Anche a me.