Se cercate online la #canzonedelgiorno, un classico ska 2-tone del 1980, di solito trovate gli autori indicati come The English Beat. È perché negli Stati Uniti si chiamavano così anziché semplicemente The Beat, che era il loro vero nome. Avere un nome diverso era una cosa che capitava ogni tanto ai gruppi british quando uscivano dalla loro isoletta e scoprivano che dall’altra parte dell’oceano c’era già una band che si chiamava come loro – era il caso dei Beat – oppure che il loro nome era un marchio registrato: gli Yazoo di Alison Moyet diventarono semplicemenbte Yaz perché in America c’era già la Yazoo Records. Niente di grave: lo ska funziona a prescindere dal nome di chi lo suona.