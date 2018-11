Negli anni sessanta capitava frequentemente che gli artisti registrassero delle versioni in italiano delle loro canzoni di successo. La Motown era distribuita in Italia dalla Rca, che poteva anche contare su dei faraonici studi di registrazione a Roma e s’impegnava molto in questa simpatica attività promozionale Alcune delle hit dell’etichetta di Detroit diventarono così famose in un italiano buffo. Tra queste c’è la #canzonedelgiorno, che sarebbe una bomba in qualsiasi lingua: ascoltarla e non cominciare a ballare nei primi cinque secondi è tecnicamente impossibile. Ce la portarono le Supremes, quando non avevano ancora Diana Ross nel nome. Pronti? Via!