I Remains venivano da Boston, si misero insieme nel 1964, ebbero una carriera dal successo solo locale (erano molto amati in tutto il New England) e un momento d’oro quando nel 1966 per tre settimane aprirono i concerti dei Beatles durante il loro ultimo tour americano. Poi più niente. Però hanno fatto un album, da cui viene la #canzonedelgiorno, garage rock che non invecchia mai mai mai.