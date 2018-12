Aggrovigliato

Bob Dylan continua a pubblicare lussuosi cofanetti che rivisitano gli album della sua carriera mettendo in ordine mucchi di registrazioni alternative che sono state per decenni oggetto di bootleg e analisi comparate dei fan più ossessivi. L’ultimo è per Blood on the tracks, del 1975, cronaca poetica di una coppia che si sfracella. Per me resta uno dei suoi momenti davvero definitivi. Comincia con la #canzonedelgiorno. Il video è di una di queste versioni alternative, le famose “New York sessions”, ed è anche la mia preferita. Spotify invece è dall’album ufficiale. Sentitevelo tutto.