Bob Geldof passa alla storia per il suo ruolo nell’organizzazione di Band Aid e del megaconcerto Live Aid del 1985. Ma era già abbastanza famoso come leader dei Boomtown Rats, band irlandese di new wave dei tardi anni settanta. La #canzonedelgiorno, del 1979, con la sua storiaccia è un classico del lunedì. Copritevi che fa freddo.