“È stata la prima volta che ci hanno attaccato per un disco nuovo”, racconta Elvis Costello. “A essere onesti mi rendevo conto che non era un granché”. Goodbye cruel world, il nono album di Elvis Costello, uscì nel 1984. Aveva un suono che oggi suona molto datato, e anche quando uscì nessuno ne era molto convinto . Però comincia con la #canzonedelgiorno, che a me è sempre sembrata molto divertente. C’è anche Daryl Hall.