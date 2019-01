Saluti da Hull

Quanto voglio bene agli Housemartins? Tantisssimo. Li scoprii nel 1986 comprando alla cieca il loro primo lp, London 0 Hull 4, perché mi piacevano il titolo e la copertina. Fu una scelta fortunata. La #canzonedelgiorno apriva l’album e resta sempre uno dei momenti più adatti alla sveglia. Gli Housemartins non durarono molto: il cantante Paul Heaton nel 1988 diede vita ai Beautiful South, altro pozzo di belle canzoni, e il bassista Norman Cook diventò presto famoso come dj di lusso come Fatboy Slim.