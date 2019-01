Strade australiane

Stamattina il mio computer mi ha suggerito di vedere Courtney Barnett ospite da Kids Interview Bands, una serie statunitense di piccole interviste condotte da una ragazzina occhialuta. È bello sentire domande divertenti e insolite. Qui la mia preferita è stata: se tu dovessi smettere di suonare le tue canzoni dal vivo e potessi fare solo quelle di un altro gruppo, chi sceglieresti? La mia rockstar australiana preferita non ci pensa troppo e tira fuori una band di casa: i Go-Betweens: “Sarei felice di suonare le loro canzoni ogni sera per tutta la vita”. Tutta la vita no, ma ogni tanto le capita: se volete qui fa una bella cover della #canzonedelgiorno. Viva lei, i Go-Betweens, l’Australia e le giovani brave e intelligenti.