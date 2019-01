Succedono cose strane ai titoli dei film distribuiti in Italia. Kirill Serebrennikov è un regista russo. In russo il suo ultimo film s’intitola Leto, estate. È uscito anche dalle nostre parti, con il titolo Summer. Non si capisce bene perché, visto che è una storia ambientata tra i musicisti rock della Leningrado degli anni ottanta. La #canzonedelgiorno ne approfitta per passarvi un pezzo dei Kino, che erano anche loro di Leningrado ed erano un gruppo cardinale della scena russa di quegli anni. Sono ancora popolarissimi. E non cantavano in inglese. Vi arriva pure Spotify in cirillico.