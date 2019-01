Negli anni novanta i Garbage erano dappertutto. Un po’ era merito del batterista Butch Vig, che era anche il produttore di cosucce tipo Nevermind dei Nirvana, un altro po’ della roscissima e trascinante cantante Shirley Manson. All’epoca non me li filavo molto, ma la #canzonedelgiorno era una hit talmente gigante che mi è rimasta piantata in un neurone indistruttibile. Stamani mi sono svegliato canticchiandola. È giusto che ve la sentiate anche voi.