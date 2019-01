Asburgo al ristorante

C’è stato un momento dove tra le band anglosassoni andava di moda darsi nomi da impero mitteleuropeo. Da Leeds erano arrivati i Kaiser Chiefs, ma soprattutto dalla solita Glasgow spuntarono i Franz Ferdinand, che si chiamavano come l’arciduca Asburgo il cui assassinio fu il cerino che accese la prima guerra mondiale. Mi sa che i Franz Ferdinand avevano studiato, erano pieni di raffinati riferimenti all’epoca: per esempio il loro secondo album, You could have it so much better, aveva una copertina che sembrava fatta da Rodčenko.

Stravaganza supplementare: nel 2006 Alex Kapranos, il loro cantante, teneva una rubrica sul Guardian nella quale raccontava le sue esperienze di turista gastronomico nei ristoranti che si sceglieva mentre era in tour. La pubblicava anche Internazionale, ci avevamo pure fatto un libretto, Rock restaurant. Sarebbe divertente andare a vedere quanti di quei ristoranti sono ancora in attività e, soprattutto, se sono sempre buoni. Intanto è più rapido ricordare i bei vecchi tempi con la #canzonedelgiorno, che sveglia.