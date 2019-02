Merle Hazard è il nome d’arte di Jon Shayne, consulente finanziario di Nashville che è diventato una piccola star di YouTube con una serie di canzoni bluegrass che parlano di economia in maniera non troppo seria – la mia preferita è Inflation or deflation, in duo con Bretton Wood (!): will we become Zimbabwe or will we be Japan?

La sua ultima uscita però cambia argomento ed è un capolavoro: s’intitola (Gimme some of that) Ol’ atonal music e riesce a fare una divertentissima storia della musica seria del novecento in due minuti e mezzo, con tanto di omaggio silenzioso a John Cage e un fantastico assolo veramente dodecafonico di Alison Brown, celebre virtuosa del banjo. Sulla sua pagina il grande Alex Ross l’ha eletta canzone dell’anno, anche se era solo il 5 febbraio. Non si può fare a meno di segnalarla almeno come #canzonedelgiorno. Proverò a resistere alla tentazione di metterla tutti i giorni. Qui c’è il testo.