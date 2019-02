Il triste aereo

John Denver è stato una macchina da successi impressionante di quel tipo di canzone americana che sinceramente ho sempre trovato stucchevolissima. Questo non tocca la fama planetaria e indistruttibile di alcune delle sue hit. La #canzonedelgiorno è una delle prime. L’autore la mise nel suo esordio per la Rca, nel 1969, e poco dopo finì al primo posto delle classifiche statunitensi con l’interpretazione di Peter, Paul and Mary. Parla del triste saluto alla propria amata prima di partire per un viaggio in aereo. Nota macabra: Denver è morto nel 1997 schiantandosi con il suo piccolo aeroplanino sperimentale.