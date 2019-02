I Pixies erano una bomba inarrestabile già nel loro primo lp, Surfer Rosa, del 1988. Il merito era anche della muraglia di suono costruita dalla produzione di Steve Albini, che sarebbe diventata un modello per il rock più rumoroso e intelligente degli anni novanta. Viva la #canzonedelgiorno, un classico per tutte le ore del giorno. Il video è un live d’annata con la band in grande spolvero, prima su tutti Kim Deal, bandiera della categoria mai abbastanza amata delle bassiste rock. Play LOUD!