Nel 1998 i Pulp riuscirono nell’impresa di far seguire a un megasuccesso (Different class, 1995) un album di grande personalità, più cupo già a partire dalla copertina, di Peter Saville, ma sempre pieno di quello spirito tagliente che era il loro marchio di fabbrica. C’è anche la #canzonedelgiorno. Per me Jarvis Cocker e soci fanno parte di un’élite di gruppi perfetti.