Nel 2007 i Modest Mouse passarono in concerto da Roma. Ci sarei andato solo perché in quel periodo il chitarrista della band era Johnny Marr, ma secondo me non ci sarebbe stato così sono rimasto a casa. Doppio errore: il mio unico chitarrista preferito c’era e anche se non ci fosse stato mi dicono che mi sarei visto e sentito uno spettacolo bello e divertente. Era il tour di We were dead before the ship even sank, che è un album di pop rock strano che funziona tutto benissimo. Come la #canzonedelgiorno.