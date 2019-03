Verità astratta

Non me la sento mai di dire qualcosa di serio sul jazz, campo nel quale sono decisamente poco preparato. Però credo che accostarsi alla musica senza essere esperti ma solo per scoprire se ci piace sia sano. Quindi eccovi come #canzonedelgiorno il primo pezzo di The blues and the abstract truth, album del 1961 di Oliver Nelson, sassofonista e arrangiatore. È un disco importante. Qualcuno più bravo di me può spiegarvi perché, e probabilmente lo conosce a memoria. Io no, ma ogni tanto riascoltarlo tutto fa bene.