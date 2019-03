No, no, no

Negli anni sessanta le pop star francesi facevano spesso versioni in italiano dei loro singoli. Una di quelle che ha avuto più successo è il debutto di Michel Polnareff, che con i suoi occhialoni, i vestiti eccentrici e i testi considerati provocatori era diventato rapidamente un protagonista della controcultura soft francese. Il singolo è del 1966, e a suo modo parla di sesso. La #canzonedelgiorno è la sua popolarissima versione italiana. Curiosità per chi ama i grandi del rock e la loro infanzia: alla chitarra e al basso ci sono Jimmy Page e John Paul Jones, che prima dei Led Zeppelin facevano i turnisti per chiunque.