La cantante inglese Petula Clark era già famosa in patria e in giro per l’Europa negli anni cinquanta, ma diventò davvero strafamosa negli anni sessanta. Soprannominata dalla stampa “the first lady of British invasion”, nel 1964 con la #canzonedelgiorno piazzò una hit gigante in mezzo mondo. Sarà stato molto contento Glenn Gould, superstar del pianoforte e tagliente polemista, che regolarmente citava Petula Clark come somma autrice e cantante, in opposizione ai sopravvalutati e inutili Beatles. Come ieri, sarete felici di sapere che la chitarrina che emerge ogni tanto dal magma dell’orchestrona è quella di Jimmy Page.