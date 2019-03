Troppa informazione

I Police hanno avuto una carriera attiva breve, dal 1977 al 1983, e hanno fatto solo cinque album, ma sono pochi i gruppi che hanno avuto un’evoluzione tanto costante. La #canzonedelgiorno è dal loro quarto disco, Ghost in the machine (1981), un balzo avanti rispetto al terzo, Zenyatta mondatta, che si era segnalato soprattutto come deposito di singoli molto pop. Qui arrivano le tastiere, i sassofoni e una produzione più sofisticata. Ad Andy Summers, chitarrista del trio, non fece piacere: “Quel fantastico feeling grezzo da trio, tutta la roba davvero creativa e dinamica, non c’era più. Eravamo diventati il gruppo che accompagnava un cantante che faceva le sue canzoni”. Mah. A me piaceva tantissimo. Spero anche a voi.