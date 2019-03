Buttate giù tutto

Le cassette sono state uno dei veicoli principali di diffusione della musica pop per molto tempo. Io quelle preregistrate non le compravo, le usavo per copiarci qualche disco che non avevo oppure ci facevo tantissime compilation per gli amici (bei tempi, soprattutto per gli amici). Ora, dopo che sono tornati di moda gli lp, pare che anche le care vecchie cassettine stiano cercando di ritrovare uno spazio. Björk, sempre alla ricerca di qualche trucco figo, sta per ripubblicarci tutta la sua discografia, ovviamente in edizione limitata. Fate voi. Io Post, il suo secondo, spettacolarissimo album, lo presi quando uscì, ovviamente in cd. Anziché essere in jewel case, la solita odiosa scatola di plastica, la prima edizione aveva una bella confezione in cartoncino. Può bastare.

La #canzonedelgiorno è il secondo pezzo del disco, con lei che ogni mattina sale sulla montagna e butta via un po’ di roba inutile del suo uomo. È un’ottima idea: le nuove cassette di Björk sono molto colorate, giù nella vallata faranno un figurone.