Addio al chihuahua Carlos

Fino al 1983 Tom Waits si era costruito una solida immagine da cantautore da jazz club, con tanti album pieni di bellissime canzoni tristi segnate dalla sua voce aspra come una grattugia. Poi con l’ottavo lp cambiò tutto: si sposò con Kathleen Brennan, cambiò vita e casa discografica, e tirò fuori Swordfishtrombones. Il disco era come una serie di piccole pièce surreali sulla vita degli Stati Uniti più emarginati, con un sound del tutto inedito: strumenti acustici, organetti, percussioni che sembravano robaccia trovata per strada e rumori strani d’ogni tipo. Me lo regalò un’amico lungimirante e per me fu l’inizio di un amore che non è mai finito. La #canzonedelgiorno viene da lì.

Dalle nostre parti Waits diventò un po’ famoso nel 1986 perché era uno dei tre protagonisti di Daunbailò, che per me resta la cosa migliore della carriera cinematografica di Roberto Benigni. Ma per restare alla musica almeno Swordfishtrombones e Rain dogs, il disco successivo del nostro eroe, restano meravigliosi e necessari.