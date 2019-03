Il pezzo di oggi è famoso nella versione che ne fece Aretha Franklin nel 1968 su Aretha now, però era già entrato nelle classifiche degli Stati Uniti nel 1965 come singolo del suo autore, Don Covay. All’inizio Covay cantava nel quartetto gospel della sua famiglia, poi nel 1957 cominciò una carriera nel mondo del soul con la Little Richard revue: faceva l’autista e apriva gli show. Da lì partì con una ventina d’anni di presenza altalenante tra i grandi, come cantante e come autore. Ha scritto e interpretato Mercy, mercy, poi ripresa dai Rolling Stones nel 1965 su Out of our heads (nel singolo di Covay, del 1964, alla chitarra c’è il giovane Jimi Hendrix); un po’ di singoli per star come Wilson Pickett, Otis Redding ed Etta James; e la #canzonedelgiorno, scritta insieme a Steve Cropper, chitarrista centrale prima per la Stax poi per i Blues Brothers. Oggi Don Covay è un po’ dimenticato: scopritelo, che se lo merita.