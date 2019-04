Di questi tempi ogni sera mi spunta in casa Sharon Van Etten, che recita in The OA, una serie di Netflix decisamente inquietante. Sinceramente la preferisco quando fa la musicista: l’album della #canzonedelgiorno, Are we there (2014), è davvero speciale nel riuscire a trasmettere tutto quel che di triste ci può essere in una storia d’amore senza diventare semplicemente cupo. In concerto era splendida: le canzoni erano quelle, ma lei era sempre simpatica e coinvolgente. Il suo ultimo disco, Remind me tomorrow, è uscito a gennaio: pescateveli tutti e due, ne vale la pena. Il video è dal vivo, Spotify è dall’album.