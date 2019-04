Gli Smiths, gli Style Council, gli Everything but the Girl, Lloyd Cole and the Commotions e i Prefab Sprout. Erano questi i cinque gruppi cardinali della mia vita di ascoltatore pop appassionato del liceo. La band di Paddy McAloon mi entrò nella vita nel 1984 e l’anno dopo uscì il loro Steve McQueen, disco di grandi canzoni che trovavano un sound speciale grazie alla produzione di Thomas Dolby. La #canzonedelgiorno viene da lì, me l’ha fatta sentire stamattina la mia radio tra le notizie sull’incendio a Notre-Dame. È triste ed è bella, come tutto l’album.

Ah, se lo comprate negli Stati Uniti si chiama Two wheels good, perché gli eredi di Steve McQueen bloccarono l’uso del nome dell’attore. Peccato: la moto in copertina è una Triumph che gli sarebbe piaciuta tanto.