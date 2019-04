Ancora fiori

Il nuovo film di Jordan Peele, Noi, fa molta paura ed è pieno di chiavi di lettura complicate. Non è questo il posto per parlarne. È pieno anche di belle canzoni, spesso usate per una rapida, transitoria risata (l’irruzione a sorpresa dei N.W.A. è spettacolare). Alla fine arriva Minnie Riperton con la #canzonedelgiorno. È un pezzo dal suo primo album, Come to my garden (1970), che non è famoso quanto merita. Su Spotify c’è: è il momento di recuperare.