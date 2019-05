Tutti a letto

I Cure dal vivo rimangono delle macchine spettacolari generosissime. Io li ho sentiti a Budapest nel 2016: un concertone (in un palazzo dello sport, tra parentesi, perfetto per la musica). Di questi tempi stanno celebrando i trent’anni di Disintegration, che secondo molta della critica è il loro disco perfetto. Lo fanno con cinque show alla meravigliosa opera di Sydney e uno, quello del 30 maggio, sarà trasmesso in streaming in diretta su YouTube e Facebook. Occhio che a giugno passano a Firenze. Ne vale sicuramente la pena.

La #canzonedelgiorno è più vecchia: è del 1982 e uscì solo come singolo, per poi finire in varie raccolte e compilation. Era il loro momento pop. Sentirla fa sempre piacere.