Ascelle e palloncini

Quando aveva 23 anni, nel 1983, Nena sfornò una grande hit della Neue Deutsche Welle, la new wave della Germania Ovest. Prontamente ne fece una versione in inglese e anche lei andò molto bene, raggiungendo addirittura il secondo posto nelle classifiche degli Stati Uniti. Nel 1984, quando partì per un tour nel Regno Unito, Nena diventò un personaggio in vista anche sui giornali popolari britannici perché, col loro grande scandalo, non si depilava le ascelle. Perplessa per la reazione, la cantante chiese a un’amica di raderla, poi spiegò che la sua non era da considerarsi una presa di posizione femminista: “Ero una ragazzina, non mi ero mai allontanata da casa ed ero innamorata di Mick Jagger. Semplicemente non avevo idea che le donne non dovessero avere i peli sotto le ascelle!”. Peli o no, con 22 milioni di copie vendute, la #canzonedelgiorno rimane il più grande successo internazionale della storia della musica pop tedesca.