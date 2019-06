Gomma a terra

Su Spotify questa è la #canzonedelgiorno numero 400. Per festeggiare la cifra tonda ecco uno dei singoli degli Smiths più folgoranti. Era il 1983, avevano appena cominciato e stavano subito diventando un punto di riferimento per un mucchio di appassionati, compreso me. È durata poco ma è stato bellissimo. Il video è un bis del 1984, quando Morrissey era ancora a suo modo simpatico. Se suonate la chitarra e volete divertirvi, cercate in giro per YouTube le valanghe di tutorial per l’incredibile parte di chitarra di Johnny Marr.