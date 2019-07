Kate Bush è famosa in tutto il mondo, ma nel Regno Unito è oggetto di un culto di dimensioni un po’ incomprensibili per noialtri. Ha avuto una carriera da subito molto selettiva e maniacalmente curata, sia per gli album sia per le performance dal vivo (nel 2014 il suo ritorno live a Londra con 22 concerti dopo 35 anni senza tour è stato un evento colossale, tutto esaurito in 15 minuti). La #canzonedelgiorno è il suo primo singolo. È del 1978, quando l’artista aveva 19 anni, e s’ispira a Cime tempestose, il romanzo del 1847 di Emily Brontë, con la quale aveva in comune il compleanno. Viva l’art pop gotico e il 30 luglio.