Broccolini pop

Vite strane: Joe Dolce nasce in una famiglia italoamericana nel 1947 nell’Ohio, poi nel 1978 si trasferisce a Melbourne, in Australia. Nel luglio 1980 scrive e registra con pochi soldi la #canzonedelgiorno, il cui testo riprende la lingua dei suoi nonni per divertire i molti italiani trasferiti agli antipodi. Sorpresa: diventa una megahit prima in Australia poi qua e là nel mondo, compreso un primo posto per tre settimane nella classifica britannica del novembre 1980. Quando andavo a Londra a fare il giovane studente d’inglese, nel 1982, andava ancora per la maggiore, me la canticchiavano spesso. Intanto Joe ha fatto il poeta, il saggista e il professore. Dal video non si direbbe.