Cercando dappertutto

Era il 1970, gli Who avevano appena pubblicato il loro magnum opus Tommy, pietra fondante del concetto stesso di opera rock, e cominciarono a lavorare sulla #canzonedelgiorno. Come capitava spesso in quell’epoca di eccessi e industria ricchissima, continuarono a riregistrarla per un po’ poi, stufi, la fecero uscire solo come singolo, suonandola molto poco in concerto. Meno male che non se la scordarono del tutto, perché è una piccola bomba pronta a esplodervi nelle orecchie. Bum!