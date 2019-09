Un filo logico importante

Dal libro L’inventore dei cantautori, storia orale del grande Nanni Ricordi (raccomandatissimo!), emerge come un punto cardinale il Derby club, locale notturno della Milano degli anni sessanta che diede il via alla carriera di innumerevoli artisti. Tra questi c’erano Aurelio “Cochi” Ponzoni e Renato Pozzetto, alias semplicemente Cochi e Renato, che erano una presenza costante anche in televisione. Spalleggiati da Enzo Jannacci, con il quale condividevano il sense of humour assurdo, presentavano canzoni che entravano tutte nel lessico familiare degli italiani, non solo dei milanesi e non solo dei bambini. Una è la #canzonedelgiorno, garanzia di buonumore d’annata. Intelligente.