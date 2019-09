Gli idoli del New Jersey

All’inizio si chiamavano The Young Rascals, le piccole pesti, poi fecero cadere lo “young” e diventarono The Rascals. Nel 1966 ripresero una canzone degli Olympics e la trasformarono nel loro primo grande successo, la #canzonedelgiorno, dando il via a una bella carriera.

Venivano del New Jersey e tre avevano chiare origini italiane così, quando nel 1997 sono entrati nella Rock and Roll hall of fame, per fare il discorso hanno chiamato una star loro conterranea cresciuta con la loro musica: Steven Van Zandt, allora noto soprattutto come il Little Steven della E Street Band di Bruce Springsteen (a proposito: buon compleanno al Boss!). Lui ha fatto un divertentissimo discorso pieno di orgoglio italoamericano (”to sound that black, you had to be italian!). David Chase, sceneggiatore per la tv, l’ha sentito e l’ha preso al volo per una parte nella nuova serie che stava preparando, I Soprano. Quante storie in una canzoncina.