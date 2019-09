Pochi cantautori hanno avuto un’evoluzione così costante e gigantesca come Tim Buckley: non si può evitare di chiedersi come sarebbe andato avanti se non fosse morto nel 1975 a 28 anni. La #canzonedelgiorno è dal suo quarto album, Blue afternoon, del 1969, quando il folk rock degli inizi era diventato qualcosa di unico per le sue influenze jazzistiche e soprattutto per la voce di Buckley, che era cresciuta fino a diventare uno degli strumenti più perfetti e irripetibili della storia del pop. Non lo si ascolta mai abbastanza, non lo si ama mai abbastanza.