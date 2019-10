Tutti a letto

Nel marzo del 2007 una squadretta di Internazionale andò a incontrare le persone con le quali avrebbe lavorato per il primo Internazionale a Ferrara. Io facevo parte della squadretta soprattutto perché ero già stato in città molte volte per assistere a dei concerti, il che mi rendeva familiare con le location. Tra le mie puntate ferraresi svettava quella per i Radiohead in piazza Castello, il 12 luglio 2003: uno spettacolo straordinario in un posto straordinario per una serata straordinaria. È stato un buon auspicio: oggi comincia il tredicesimo Internazionale a Ferrara. Spero d’incontrarci molti di voi. Intanto auguro buon fine settimana a tutti con la #canzonedelgiorno, che era nella scaletta del 2003.