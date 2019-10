La #canzonedelgiorno è il primo disco di PJ Harvey, del 1991. È qui che è cominciata la carriera sistematicamente originale di questa splendida artista. La voce potente e duttile, la sicurezza come autrice dei pezzi e la magnetica presenza scenica le avrebbero permesso di andare avanti con lo stesso punk rock ricchissimo degli esordi per tutta la vita. Invece lei non si è fermata mai, sempre in cerca di novità e senza un passo falso, ma anzi con alcuni dei migliori album di questi quasi trent’anni (penso in particolare a Let England shake del 2011, un vero capolavoro del nuovo millennio). Come lei non c’è nessuno.

Il video è estratto da un live della BBC del 2004: il mio consiglio è di vedervi tutta la strepitosa serata.

Oggi Polly Jean Harvey compie cinquant’anni. Auguri!