Renée se ne va sempre

Una caratteristica della Motown degli anni sessanta era di fare i pezzi completamente in casa, grazie anche a uno stuolo di autori di assoluta eccellenza. Ogni tanto però capitava che un loro singolo fosse la cover di qualcun altro. Per esempio la #canzonedelgiorno, una ballatona con molti violini e fiati vari, nel 1967 fu una hit per i Four Tops. Però nel 1966 era stata già un buon successo per i Left Banke, band di New York che prima brevettò il cosiddetto pop barocco con questo singolo (andò bene anche la b side, Pretty ballerina) poi più o meno sparì dalla circolazione. Io non li avevo mai sentiti nominare prima di ieri sera. Ora m’impegno.