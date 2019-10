Tra il 1979 e il 1980 i Talking Heads hanno dato vita a due album che hanno segnato il loro tempo e che non invecchiano mai, anzi. Il mio preferito (forse IL mio disco preferito in assoluto, tutti compresi) è Remain in light, del 1980. Ma Fear of music, prodotto con lo zampino di Brian Eno nel 1979, più lo sento e più cresce. La #canzonedelgiorno viene da lì. Il video è da Stop making sense, strutturatissimo live del 1983. Il film del concerto, diretto da Jonathan Demme, è IL più bel film di concerto che ci sia (troppi superlativi? No!). Tutti in piedi a ballare con David Byrne e soci.