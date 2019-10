Arriva Nigel

Quando mi capita di parlare con degli studenti di traduzione dall’inglese non dimentico mai di dirgli quant’è importante conoscere bene le canzoni, a prescindere dal genere, che gli piacciano o no: in particolare nel Regno Unito i testi fanno parte del patrimonio collettivo molto più che dalle nostre parti. Per esempio, l’altro giorno la bella libreria-pasticceria della London Review of Books mi ha mandato un’email per dirmi che organizzavano un incontro con Nigel Slater, megastar dei libri di cucina. Il subject era: “We’re only baking flans for Nigel”. Se non conoscete la #canzonedelgiorno vi sembra solo una stranezza (stiamo preparando uno sformato per Nigel? e allora?) e buttate via l’email. Se invece la conoscete capite subito che è la buffa parafrasi di un pezzo degli Xtc, vi fate una risata e volete ancora più bene al più bel giornale del mondo (sì, secondo me la London Review of Books è imbattibile).

Non solo: siete contenti anche perché avete tanto ascoltato Drums and wires, il terzo album della fantastica band di Swindon e il loro primo momento di vero trionfo pop. Bravi loro, bravi voi, bravi tutti quanti.