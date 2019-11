Se fossi un falegname

Ogni tanto mi spuntano in mente delle canzoni molto famose delle quali non so praticamente nulla. Un esempio è la #canzonedelgiorno: fino a stamattina ne conoscevo bene solo una cover di Joan Baez del 1967, che faceva parte del repertorio pop di mio padre quando ero un bambino. Ma è un pezzo di Tim Hardin (1941-1980), cantautore maledetto statunitense del quale – ci risiamo – non so niente e non conosco niente. Nel 1969 si esibì a Woodstock, ma nella colonna sonora standard non c’è. Via, tutti alla scoperta di Tim Hardin.