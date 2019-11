Sui monti di pietra

La #canzonedelgiorno l’ho sentita stamattina su non so che radio, mentre ero al bar a prendere il caffè. È del 1964 ed è il nono singolo di Gianni Morandi, che doveva ancora compiere vent’anni ed era già un divo (applausi per la superproduzione Rca Italiana d’annata). Spunta anche in alcuni musicarelli come quello del video, con il protagonista in mood strappacore.

Mi sa che nessuna pop star italiana è riuscita a rimanere così attiva e famosa attraverso le generazioni: è ancora al lavoro in studio, sul palco e sui social network che all’apparenza dovrebbero essere più adatti ai suoi nipoti. Piaccia o no non gli si vuole mai abbastanza bene. A me piace anche.