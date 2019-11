Ventunesimo secolo

Come capita a molti adolescenti che scoprono quanta roba c’è nella musica pop, anch’io passai per un momento prog. Mi ci dedicai con passione, ma non so perché trascurai completamente In the court of the Crimson King, il primo disco dei King Crimson, che è uno dei testi sacri del genere. Io invece conosco solo la copertina. Così stamattina ho cominciato a leggermi il pezzone che Pitchfork dedica alla ristampa per il cinquantesimo anniversario dell’album (il landmark debut from the prog rock giants è a towering pillar of musicianship!). Comincia con la #canzonedelgiorno. Mi sa che oggi me lo ascolto tutto.