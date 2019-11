“Nigel Farage on guitar”: è un recente tweet di Johnny Marr con una lapidaria e condivisibile battuta su Morrissey, dopo la sua ennesima sortita di destra. Per chi passa la vita ascoltando una pop star e comprandogli tutti i dischi (TUTTI, in tutti i formati), rendersi conto di aver dedicato tanta attenzione a una persona orrenda è un momento difficile. Così, come dopo un incidente in motorino il modo migliore per far passare la paura è andarci di nuovo prima possibile, ecco come #canzonedelgiorno una veloce bomba del 1987 (“quasi-punk”, secondo Simon Goddard nel suo sempre prezioso Songs that saved your life) che mi rasserena: la montagna di soldi che in più di trent’anni ho dato ai dischi degli Smiths non sono stati un errore.