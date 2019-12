La prima di molte

Negli anni sessanta Rod Stewart macina esperienze musicali varie e si forma come un cantante dalla voce e lo stile personalissimi. Poi nel 1969 diventa il cantante dei Faces, cominciando anche una carriera solista. Il suo terzo album, Every picture tells a story, esce nel 1971: è qui che diventa una grande star. Il primo singolo preso dall’album è Reason to believe, ma diventa una hit per la b-side, che racconta la prima avventura erotica del giovane Rod (che dopo sarebbe diventato una star anche per la stampa scandalistica). È la #canzonedelgiorno. Nel video ci sono i Faces, che lo accompagnano nell’album.