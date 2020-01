La terra di dio

Ieri sera, tutto soddisfatto per il risultato dell’Inter, ho fatto un giro a caso sulla televisione e mi sono visto la fine di Three kings, un film con molto deserto. Finisce con un pezzo degli U2 anche lui pieno di deserto, un po’ come tutto The Joshua tree, l’album da cui è tratto, ultimo dei suoi quattro singoli. I primi tre sono epocali, questo no. Bono non era soddisfatto del risultato, sostanzialmente per colpa di The Edge: “Il mio testo è ottimo, la chitarra è mediocre”. Intanto è la #canzonedelgiorno di oggi.