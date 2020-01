Ostacolo numero uno

Nel 2002 un’amica più giovane di me, più sveglia di me e più attenta a quel che ascoltavano i suoi coetanei mi portò in una piccola sala romana dove arrivava un gruppo che non avevo mai sentito nominare. Erano gli Interpol, da New York, che avevano da poco pubblicato il loro primo album, Turn on the bright lights. Scoprii così che il post punk era tornato di moda: sembravano un po’ i Joy Division combinati con qualche altra traccia di new wave dell’epoca (la musica, i vestiti, i capelli… ero cascato nel 1981). Mi piacquero molto. Il mio interesse durò poco: nel 2010 li ho ritrovati allo stadio Olimpico (aprivano per gli U2), so che li ho sentiti ma non ne ho neanche un vago ricordo. La #canzonedelgiorno è per quel piccolo momento fatato di 18 anni fa.