La campagna acquisti delle aziende cinesi

Il governo di Pechino è preoccupato dai troppi acquisti fatti all’estero dalle aziende cinesi, perché potrebbero rappresentare un rischio per il sistema finanziario. Per questo il 23 giugno le autorità hanno ordinato una serie di controlli su alcuni grandi gruppi particolarmente attivi sui mercati esteri. La China banking regulatory commission (Cbrc), l’autorità che controlla il mercato finanziario cinese, spiega il Financial Times, ha ordinato alle banche di controllare attentamente i prestiti concessi alle holding Hna, Dalian Wanda e Fosun e alla compagnia assicurativa Anbang.

È coinvolta anche la Zheijang Rossoneri Investment, la società usata per comprare la squadra di calcio italiana del Milan. “Le autorità”, scrive il quotidiano britannico, “sono preoccupate dall’uso di strumenti rischiosi per finanziare gli acquisti. Questi prodotti impongono alle aziende impegni a breve termine a fronte di entrate future che potrebbero concretizzarsi solo nel lungo termine, creando un pericoloso squilibrio. La situazione è peggiorata dal fatto che le acquisizioni di solito sono concluse a prezzi molto alti”.

In effetti l’ondata di acquisti è impressionante. Secondo la Bbc, nel 2016 le aziende cinesi hanno investito all’estero 225 miliardi di dollari. La Frankfurter Allgemeine Zeitung riferisce che “negli ultimi cinque anni i quattro gruppi presi di mira da Pechino hanno comprato all’estero quote azionarie per un valore complessivo che supera i cinquanta miliardi di dollari”. Così sono diventate di proprietà cinese squadre di calcio, banche, fabbriche, case di produzione di Hollywood e il famoso Hotel Astoria di New York. Lo scorso maggio, quando la Hna ha aumentato la sua quota nella Deutsche Bank, diventando la principale azionista della banca tedesca con il 9,9 per cento, “a molti in Germania è venuto il sospetto che in Cina i soldi crescano sugli alberi”.

Bloomberg Businessweek racconta che negli ultimi anni alcuni grandi gruppi industriali cinesi hanno cominciato a comprare in giro per il mondo aziende di videogiochi e dell’intrattenimento. Il colosso chimico Zheijang ha comprato per un miliardo di dollari la Login, una casa slovena che ha sfondato grazie al videogioco Talking Tom cat. “Allo stesso modo un gruppo immobiliare ha comprato la casa di produzione cinematografica Legendary Entertainment, mentre la Framestore, l’azienda che produce gli effetti speciali per i film di Harry Potter, è finita nelle mani di un produttore cinese di materiali edilizi. Secondo la banca d’investimento Code Advisors, il 70 per cento delle acquisizioni di case di videogiochi concluse negli ultimi di due anni sono state realizzate da aziende cinesi”.