Il risultato del voto lascia il paese in sospeso

Alla fine si è avverata la previsione che tutti gli osservatori e i sondaggisti avevano fatto nel 2015. Ma con due anni di ritardo: il Regno Unito esce dal voto dell’8 giugno con un parlamento senza maggioranza.

E, paradossalmente, questo scenario si concretizza proprio mentre si rafforza il bipolarismo, che alle precedenti elezioni era stato dato quasi per morto da diversi analisti. In controtendenza rispetto a quanto succede nel resto d’Europa, i due partiti tradizionali – laburisti e conservatori – insieme hanno raccolto circa l’83 per cento dei voti, quasi il 16 per cento in più rispetto al 2015, a conferma del fatto che il sistema politico britannico in fondo è ancora saldamente ancorato alle sue vecchie certezze.

A questo punto è poco probabile che presto si torni a parlare di un aggiustamento in senso proporzionale del sistema elettorale, da sempre basato sul maggioritario uninominale a turno unico, il cosiddetto firt past the post.

Senza il polso del paese

A parte le questioni che riguardano le regole elettorali, il vero punto politico è che Theresa May è la seconda leader dei tory di fila a imbarcarsi in una scommessa rischiosissima, con la certezza di vincerla, per poi ritrovarsi ad affrontare una sconfitta bruciante. Lo stesso errore, di leggerezza o di sottovalutazione, che Cameron aveva commesso promettendo il referendum sull’uscita di Londra dall’Europa – convocato per tenere buona l’anima euroscettica del partito e nella convinzione che convincere gli elettori a rimanere in Europa sarebbe stata una passeggiata – l’ha ripetuto Theresa May. Per insipienza, hybris o, più semplicemente, perché non aveva il polso del paese.

La premier ha convocato queste elezioni per rafforzare la sua maggioranza e guadagnare un chiaro mandato personale per negoziare i termini della Brexit. Prima dell’8 giugno in parlamento aveva 331 deputati, una maggioranza piuttosto stabile. Oggi ne ha 316, che non bastano per governare, e difficilmente riuscirà a mettere insieme una maggioranza abbastanza solida, considerato che una riproposizione dell’alleanza con i liberaldemocratici è fuori discussione, viste le posizioni opposte sull’Europa.

Di sicuro, in queste poche settimane di campagna elettorale la premier ha dissipato quel patrimonio di affidabilità e autorevolezza che si era costruita come ministra dell’interno negli anni del governo Cameron, commettendo errori da principiante (la marcia indietro sul meccanismo del finanziamento dell’assistenza agli anziani) e dimostrandosi molto più vulnerabile di quanto l’opinione pubblica credesse.

Il suo vero errore, tuttavia, è stato nutrire la convinzione di poter sbaragliare i laburisti sulla scorta di sondaggi privati e indici di gradimento. Quando si è trattato di fare i conti con la realtà del paese, le ricette dei tory, ancora incentrate su rigore e austerità, si sono dimostrate poco convincenti per una larga fetta di elettorato.

Corbyn ha toccato gli argomenti più urgenti

Anche perché il leader laburista Jeremy Corbyn ha ottenuto risultati migliori del previsto. Dopo due anni passati a navigare tra rogne di ogni tipo – accuse di antisemitismo, fronde dei propri deputati, passi falsi, e le critiche di chi lo accusava di non avere la statura del leader – e dopo una campagna referendaria sulla Brexit combattuta di malavoglia e con scarsa convinzione, quasi da euroscettico, nelle ultime settimane ha potuto finalmente parlare dei temi che gli stanno veramente cuore, quelli che nel 2015 l’avevano proiettato alla guida del Labour grazie al voto dei militanti.

Il leader laburista ha incentrato il suo discorso sul welfare, sulla lotta alle disuguaglianze, sulle rinazionalizzazione di poste, energia e ferrovie (in un programma da molti accusato di essere troppo radicale e di contenere proposte demagogiche e irrealizzabili) e ha fatto un’efficacissima campagna elettorale vecchio stile, sul territorio, galvanizzando i suoi elettori e conquistando centinaia di migliaia di giovani.

E, soprattutto, ha parlato degli argomenti che per molti britannici sono i più urgenti: la fine delle politiche di austerità, la scuola, gli ospedali, i servizi pubblici. Nei dibattiti in vista del voto, insomma, il nodo dei rapporti con l’Europa non è stato la preoccupazione principale degli elettori. Con il consueto pragmatismo, i britannici hanno archiviato la Brexit, che ormai è considerata un dato di fatto, e hanno guardato avanti.